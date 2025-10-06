В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) вырос белоснежный гигрофор девичий, который плодоносит до холодов. Как заявили в пресс-службе учреждения, гриб стал новым видом для парка.
«Есть у гигрофора девичего и другое имя — гигроцибе белоснежная. В Англии ее называют „снежной восковой шляпкой“», — заявили сотрудники нацпарка в telegram-канале.
Редкий гриб встретился среди увядающей осенней листвы. Несмотря на свою белоснежную внешность, он хорошо маскируется в лесной подстилке. Как уточнили специалисты, холодоустойчивость гигрофора девичьего подобна лисичкам и сыроежкам. Он продолжаает вегетацию вплоть до выпадения первого снега.
Несмотря на то, что в некоторых справочниках гриб значится как условно-съедобный, для грибников он не представляет гастрономического интереса. Гигрофор девичий не имеет выраженного запаха, а его вкус является весьма специфическим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!