06 октября 2025

В лесах Златоуста вырос белоснежный гриб, который плодоносит до морозов. Фото

Гриб с Таганая может плодоносить до первого снега
Гриб с Таганая может плодоносить до первого снега Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) вырос белоснежный гигрофор девичий, который плодоносит до холодов. Как заявили в пресс-службе учреждения, гриб стал новым видом для парка.

«Есть у гигрофора девичего и другое имя — гигроцибе белоснежная. В Англии ее называют „снежной восковой шляпкой“», — заявили сотрудники нацпарка в telegram-канале.

Редкий гриб встретился среди увядающей осенней листвы. Несмотря на свою белоснежную внешность, он хорошо маскируется в лесной подстилке. Как уточнили специалисты, холодоустойчивость гигрофора девичьего подобна лисичкам и сыроежкам. Он продолжаает вегетацию вплоть до выпадения первого снега.

Несмотря на то, что в некоторых справочниках гриб значится как условно-съедобный, для грибников он не представляет гастрономического интереса. Гигрофор девичий не имеет выраженного запаха, а его вкус является весьма специфическим.

Белоснежный гриб специфический на вкус
Белоснежный гриб специфический на вкус
Фото:

