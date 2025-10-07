Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту хулиганских действий в автобусе в Находке. Инцидент произошел 10 сентября: взрослый мужчина напал на 15-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения, сообщает пресс-служба СК Приморья.
«По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — заявили в СК. В ведомстве уточнили, что действия мужчины квалифицированы как хулиганство.
По предварительным данным, конфликт возник после того, как подросток не уступила место пожилой женщине. Мужчина, ставший участником происшествия, резко отреагировал: он навалился на девочку и начал заламывать ей руки. Некоторые очевидцы положительно оценили поступок мужчины. Родственники пострадавшей обратились с заявлением в полицию, однако им было отказано в возбуждении уголовного дела. После этого материалами занялась прокуратура Приморья, которая инициировала дополнительную проверку.
