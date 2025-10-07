Kras Mash: мэра из Красноярского края задержали за взятки

В Красноярском крае задержали экс-мэра Назарово Владимира Саара
Экс-мэра Саара якобы подозревают во взяточничестве
Экс-мэра Саара якобы подозревают во взяточничестве Фото:

В Красноярском крае задержан бывший мэр города Назарово. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Предварительно, его подозревают в двух эпизодах взяточничества. Саара доставили в Следственный комитет», — пишет Kras Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в управление СК по Назаровскому району Красноярского края. «Мы никакой информацией по этому поводу не располагаем», — сказали по телефону.

