Kras Mash: мэра из Красноярского края задержали за взятки

Экс-мэра Саара якобы подозревают во взяточничестве
В Красноярском крае задержан бывший мэр города Назарово. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Предварительно, его подозревают в двух эпизодах взяточничества. Саара доставили в Следственный комитет», — пишет Kras Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в управление СК по Назаровскому району Красноярского края. «Мы никакой информацией по этому поводу не располагаем», — сказали по телефону.
