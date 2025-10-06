В ХМАО компанию поймали на миллионных долгах по зарплате

В Нефтеюганске отправили под суд руководителя компании, занимающейся строительством и ремонтом бурового оборудования. Предприятие задолжало работникам больше 18 миллионов рублей зарплаты.
«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью „СК-КМК“. Он обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)», — говорится в telegram-канале прокуратуры ХМАО.
Следователи считают, что компания не платила 89 работникам с марта по август 2024 года. Деньги, которые должны были пойти на зарплату, направили на производственные расчеты.
«В результате принятых следствием мер задолженность частично погашена. Для погашения оставшейся части следствием приняты обеспечительные меры — на имущество обвиняемого, стоимостью более 16 млн рублей, наложен арест», — уточняют в telegram-канале окружного СК.
