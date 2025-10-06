06 октября 2025

В ГУФСИН высказались о «поблажках» для мусульман в СИЗО Екатеринбурга

ГУФСИН опровергло привилегии для мусульман в СИЗО Екатеринбурга
В екатеринбургском СИЗО-1 заключенным, исповедующим ислам, не предоставляют особые привилегии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГУФСИН, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы существующих послаблениях для мусульманской общины.

«Никаких послаблений обвиняемым, подозреваемым и осужденным, исповедующим ислам, в СИЗО нет. Данные граждане содержатся в соответствии с установленными законодательством нормами и правилами», — пояснили там. Отмечается, что в учреждении соблюдается право на свободу вероисповедания: представители традиционных религиозных конфессий регулярно посещают изолятор для оказания духовной помощи, однако общение верующих с духовенством проходит под контролем сотрудников, а религиозная литература проверяется.

В ведомстве подчеркнули, что использование в камерах электрических плит строго запрещено, а горячее питание для всех заключенных готовится централизованно в пищеблоке. Различий в качестве и составе пищи для представителей разных религий нет.

Член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области, бывший председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Ашурбек Манасов добавил, что за 12 лет посещений екатеринбургских СИЗО не сталкивался с какими-либо поблажками для представителей определенных конфессий. «Что касается в целом содержания СИЗО, то все находятся в рамках закона и не говорит о каких-то серьезных нарушениях», — подчеркнул он.

Ранее пост с утверждениями о привилегиях для мусульманской общины екатеринбургского СИЗО в одном из СМИ. В публикации со ссылкой на одного из заключенных утверждалось, что мусульманам якобы разрешено готовить еду в камере и проводить коллективные молитвы с участием муллы.

