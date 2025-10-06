06 октября 2025

Школьница покончила с собой в Свердловской области

Трагедия случилась на минувших выходных (архивное фото)
Трагедия случилась на минувших выходных (архивное фото) Фото:

В Ивделе (Свердловская область), по предварительным данным, покончила с собой 14-летняя школьница. Об этом URA.RU рассказали ее знакомые.

«Трагедия произошла в минувшую субботу, 4 октября. Ее родные просто в шоке, никто не может поверить в это», — сказал первый собеседник агентства.

Девочка училась в местной школе. Некоторые знакомые говорят, что у нее якобы были проблемы с учебой. «Она была доброй, спокойной, тихой. Никогда не конфликтовала ни с кем», — описал школьницу другой собеседник.

Похороны пройдут 7 октября. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

