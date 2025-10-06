В ХМАО нефтяник попался на взятках от бизнесменов

В Пыть-Яхе бывший сотрудник подразделения «Юганскнефтегаза» попался на взятках от бизнесменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.
«Обвиняемый, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в хозяйственном обществе, получил от представителей двух коммерческих организаций три взятки в виде денег за попустительство и общее покровительство по службе. В том числе за непроведение проверок на предмет соблюдения проектной документации, федеральных норм и правил при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту трубопроводов», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Кроме того, обвиняемый брал деньги от субподрядчика, а взамен не проверял соблюдение требований безопасности на объектах. По версии следствия, один из эпизодов взятки был связан с вымогательством. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.
