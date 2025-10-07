Патриарх Кирилл пожелал Путину помощи Божией в его день рождения

Патриарх Кирилл отметил вклад Путина в развитие России
Патриарх Кирилл отметил вклад Путина в развитие России Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему сил, помощи Божией и успехов в служении стране и людям. Об этом говорится в официальном поздравлении.

«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с днем рождения <...> Желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан», — отметил патриарх Кирилл в своем поздравлении, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата.

В своем обращении патриарх отметил особую значимость вклада президента в развитие государства и подчеркнул его роль в укреплении России. Также патриарх Кирилл подчеркнул, что Россия под руководством Путина «уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений».

В поздравлении патриарх выразил благодарность президенту за постоянное внимание к деятельности Русской Православной Церкви и поддержку ее общественно значимых инициатив. По его мнению, совместная работа государства, церкви и общества способствует консолидации народа, укреплению суверенитета и утверждению духовно-нравственных ценностей. Патриарх также отметил важность патриотического воспитания молодежи и повышения авторитета России на международной арене, а также сохранения межнационального и межрелигиозного согласия.

Владимир Путин празднует день рождение 7 октября — ему исполняется 73 года. Многие деятели и лидеры стран уже поздравили его с праздником. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что у Путина есть как личные, так и рабочие планы на этот день.

