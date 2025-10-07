Президент РФ Владимир Путин посещал Тюменскую область несколько раз. Его визиты не ограничивались столицей региона, а одну из поездок он совершил во время перерыва в президентской карьере. По случаю 73-летия российского лидера URA.RU подсчитало, сколько раз Владимир Путин приезжал на юг Тюменской области и чем запомнились сибирские командировки главы государства.
2003 год — Тобольск
Самый первый визит президента в регион произошел в начале 6 марта 2003 года — тогда Владимир Путин прилетел во второй по численности город региона — Тобольск — главе государства показали местные визитные карточки: Тобольский кремль, Софийско-Успенский и Покровский соборы, экспозицию художественного музея. Визит пришелся на канун международного женского дня, поэтому в программе значилась встреча с жительницами духовной столицы Сибири.
«Законодательные органы власти начинают эффективно работать и решать вопросы социальной защиты населения, здравоохранения, медицины и так далее, если там работают не менее 20 процентов женщин. Потому что они, как правило, обращают внимание на вопросы социального характера», — отмечал Владимир Путин в разговоре с жительницами Тобольска в 2003 году. Спустя более чем 20 лет парламент Тюменской области стал состоять из женщин почти на 21% – во всех остальных регионах УрФО этот показатель не превышает 20%.
Президента сопровождали в том числе Сергей Собянин (на тот момент — губернатор Тюменской области), мэр Евгений Воробьев (сейчас — зампредседателя общественной палаты региона), Архиепископ Тобольский и Тюменский Дмитрий. В тобольске Владимир Путин пробыл несколько часов, после чего доехал до Тюмени где обсудил с губернатором развитие Уральского федерального округа, образованного в 2000 году.
2010 год
Будучи премьером Владимир Путин приезжал в столицу региона 26 февраля 2010 года, чтобы провести выездное заседание совета при президенте по реализации нацпроектов и демографической политики. В рамках командировки Путин пообщался с учениками тюменской школы №88 и посетил областную библиотеку, где получил читательский билет.
В этой поездке Владимира Путина традиционно сопровождали крупные чиновники. Примечательно, что среди них был действующий на тот момент губернатор Владимир Якушев (сейчас — первый вице-спикер СФ РФ) и бывший глава региона Сергей Собянин, к тому моменту ставший вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ.
2013 год
Поездка в область 2013 года началась с Тюмени — президент Владимир Путин приземлился в аэропорту Рощино и направился в Тобольск. Там российский лидер открыл комплекс по производству полипропилена «Тобольск-Полимер» (в то время самый большой в стране). Через два года в городе начнут строить более крупный ЗапСибНефтеХим, который президент посетит уже в 2020 году.
Тогда же Владимир Путин дал поручение проработать вопрос возможности строительства взлетно-посадочной полосы, которой на тот момент не было в городе. Первый технический рейс тобольский аэропорт принял в марте 2020 года.
2020 год
Четвертый и последний визит президента в Тюменскую область тоже связан с Тобольском и промышленностью. 1 декабря 2022 года Владимир Путин приземлился в тобольской воздушной гавани и поехал открывать комплекс ЗапСибНефтеХим.
Президента впервые после назначения уральским полпредом встретил экс-губернатор Владимир Якушев, уже действующий глава региона Александр Моор и в то время руководивший СИБУРом Леонид Михельсон (сейчас возглавляет НОВАТЭК).
Рабочее совещание главы государства с представителями «Запсибнефтехима» пришлось слегка перенести, поскольку во время осмотра комбината Леонид Михельсон отстал от группы, а один из видеооператоров потерял штатив для камеры. «У нас Михельсона нет. А у вас какого-то штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона надо найти сначала», — обратился Путин к оператору во время ожидания руководителя предприятия.
