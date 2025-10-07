«Брала много смен»: друзья рассказали о медсестре, зверски убитой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 40-летняя медсестра Евгения Ш., которую чудовищно зарезали в общежитии на Агрономической (Вторчермет), в последнее время брала очень много рабочих смен. Об этом URA.RU рассказали ее знакомые.
«У нее большой опыт в разных сферах: психиатрия, стоматология, паллиативная служба. Она была грамотным медиком — умная и милосердная. Когда она стала работать в паллиативной помощи, брала много смен. Очень трепетно и уважительно относилась к пациентам», — сказала первая собеседница агентства.
По ее словам, Евгения рано родила, но тщательно занималась воспитанием сына. Около пяти лет назад женщина жила с мужем в Белоярском районе. Но потом пара рассталась, Женя вернулась в столицу Урала. «Она была очень доброй. Собирала бездомных кошек и в городе, и в саду. Всегда была душой компании. В саду устраивала праздники для всех садоводов. Не верится, что такое с ней произошло», — добавила вторая знакомая. Питомцев убитой забрали соседи и коллеги.
Подруга считает, что Евгения могла выжить, если бы осталась на выходные в саду. «Но она уехала в Екатеринбург. За день до смерти Женя поругалась с этим соседом. Видимо, она грубо ему ответила, когда он пристал к ней. Утром [6 октября] он дождался, пока все [соседи] уйдут на работу и пришел мстить», — заявила собеседница.
По подозрению в убийстве силовики задержали соседа Евгении. Мужчина ранее неоднократно был судим. По предварительным данным, он нанес семь ножевых ранений своей жертве. По словам друзей, преступник совсем недавно поселился в общежитии на Агрономической. Скоро ему изберут меру пресечения в суде.
