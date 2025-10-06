На Ашинском метзаводе после закрытия цеха без работы останутся 400 сотрудников

На Ашинском металлургическом заводе после закрытия Цеха нержавеющей продукции (ЦНП) без работы останутся порядка 400 человек. Сотрудники сообщают, что другой работы на предприятии для них нет.
«В цехе основные работники — это женщины в возрасте 45-57 лет. Вакансий на заводе для нас нет, так как завод металлургический. Нас просто выкидывают на улицу», — сообщает на условиях анонимности одна из сотрудниц предприятия в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Рабочие уточняют, что их завод является градообразующим предприятием, на котором к 29 декабря закрывается цех, где трудятся 376 сотрудников. Их уже предупредили о массовом сокращении.
«Новое руководство завода общаться с коллективом не хочет. Другие цеха тоже почти не работают, сотрудников отправляют в отпуска без содержания или на две трети работы. Ходят слухи, что весь завод закроют», — добавляет женщина.
На официальном сайте предприятия уже предупредили о предстоящем закрытии цеха, сообщив о прекращении выпуска товаров для дома и консервации оборудования в Цехе нержавеющей продукции к концу декабря 2025 года. «Решение принято в рамках пересмотра производственной программы и концентрации ресурсов на выпуске основной продукции и модернизации предприятия. Для работников Цеха предусмотрена поддержка и предложения по занятости на предприятии в рамках законодательства и политики завода», — уточнили на заводе. Предприятие пока не готово конкретизировать сроки консервации производства и не дает прогнозы о возможном возобновлении работы этого цеха.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу предприятия и ГУ по труду и занятости Челябинской области. Ответы будут опубликованы после получения.
