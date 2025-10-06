Пермяки стали меньше болеть ОРВИ

В Пермском крае за минувшую неделю наблюдается уменьшение числа случаев заболевания ОРВИ. С 29 сентября по 5 октября такой диагноз поставили 15,9 тысяч раз.
«Это на 9,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемости остается ниже установленного эпидемического порога», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
По результатам лабораторных анализов, среди заболевших преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу, в частности, парагрипп, риновирусы и аденовирусы. В регионе продолжается иммунизация населения против гриппа. По состоянию на 6 октября прививки получили свыше 705 тысяч человек, что составляет 28% от общего числа жителей региона.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в конце сентября в Пермском крае на карантин были закрыты 105 классов в 32 школах, а также 35 групп в 32 детских садах. В период с 15 по 21 сентября отмечался рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных категориях, однако эпидемический порог не был превышен ни среди населения в целом, ни среди детей. Доля детей среди заболевших ОРВИ составляет 44%, среди заболевших Covid-19 — 22%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.