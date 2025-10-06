06 октября 2025

Пермяки стали меньше болеть ОРВИ

В Пермском крае заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 9,4%
В регионе преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу
В регионе преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу

В Пермском крае за минувшую неделю наблюдается уменьшение числа случаев заболевания ОРВИ. С 29 сентября по 5 октября такой диагноз поставили 15,9 тысяч раз. 

«Это на 9,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемости остается ниже установленного эпидемического порога», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

По результатам лабораторных анализов, среди заболевших преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу, в частности, парагрипп, риновирусы и аденовирусы. В регионе продолжается иммунизация населения против гриппа. По состоянию на 6 октября прививки получили свыше 705 тысяч человек, что составляет 28% от общего числа жителей региона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в конце сентября в Пермском крае на карантин были закрыты 105 классов в 32 школах, а также 35 групп в 32 детских садах. В период с 15 по 21 сентября отмечался рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных категориях, однако эпидемический порог не был превышен ни среди населения в целом, ни среди детей. Доля детей среди заболевших ОРВИ составляет 44%, среди заболевших Covid-19 — 22%.

{{author.id ? author.name : author.author}}
