Молодые ученые и специалисты до 35 лет смогут разработать и предложить государству новые решения вызовов, стоящих перед Россией, на VII Всероссийском форуме «Дигория». Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Петрова. Ключевых вызовов в 2025 году два: самоопределение и развитие соцсферы страны. Так, работа форума пройдет по пяти направлениям: «Искусственный интеллект», «Образ эпохи», «Креативные технологии», «Социальная архитектура» и «Гражданское просвещение».
«Молодежь всегда была ключевым источником свежих идей по решению тех вызовов, которые стоят перед нашей страной. В этом смысле Форум „Дигория“ — это уникальный проект, аккумулирующий эту молодежную энергию и направляющий ее в созидательное русло. При этом на выходе мы получим не только новое видение и мнение нового поколения, но и полноценные проекты, которые сразу могут быть реализованы на региональном и федеральном уровне», — подчеркнула Ольга Петрова.
Параллельно с форумом стартовал прием заявок на V Национальную премию «Дигория». Премия вручается в трех номинациях: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Лауреаты получат поддержку ведущих экспертов, смогут участвовать в специальных программах по трудоустройству и получат доступ к закрытым образовательным модулям. «Среди лауреатов Премии мы хотим увидеть специалистов с нестандартным подходом к современным вызовам, неравнодушных к судьбе своей страны. Оценивать мы будем и фактор социальной значимости: насколько проект или исследование могут повлиять на наше общество, его благополучие и развитие. Не менее значима и опора на духовно-нравственные ценности. Только такие инициативы способны по-настоящему определять будущее России», — подчеркнула председатель оргкомитета Национальной премии «Дигория», генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина.
В 2025 году работа форума будет организована по пяти основным направлениям: «Искусственный интеллект», «Образ эпохи», «Креативные технологии», «Социальная архитектура» и «Гражданское просвещение». Молодые ученые займутся поиском новых решений для применения искусственного интеллекта в коммуникациях и управлении, подготовят техническое задание по формированию современного социокультурного кода России, разработают концепции проведения государственных праздников, а также социальные проекты для регионов и образовательные курсы для общественно-политических специалистов. Все проекты будут основываться на российских традиционных духовно-нравственных ценностях и ориентированы на практическую реализацию.
В этом году участников ждут новые форматы профессионального развития. Помимо традиционных консультаций в Карьерном центре Polit.Job и оценки компетенций в Ассессмент-центре, впервые пройдут авторские деловые игры от Центра реализации проектов Государственного университета управления и стратегические сессии по проектированию развития страны. Ожидается внеучебная программа. «Благодаря этому Форум становится не только площадкой по выработке решений, но и местом профессионального и личностного роста наших участников», — заявил руководитель дирекции форума Заурбек Хугаев.
В числе дополнительных возможностей — встречи с ведущими федеральными экспертами, представителями органов власти и руководителями профильных организаций. Участники смогут воспользоваться всеми возможностями экосистемы форума, включая доступ к образовательным модулям и карьерным трекам. В программе предусмотрены стратегические сессии, деловые игры, профессиональные консультации и насыщенная внеучебная активность.
Форум «Дигория» пройдет с 17 по 22 ноября в Мастерской управления «Сенеж». Его организаторы — Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), а также Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Молодые специалисты и эксперты в области социально-гуманитарных наук смогут до конца дня 27 октября подать заявки на участие через платформу «Россия — страна возможностей» и официальный сайт форума.
