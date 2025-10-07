Сосед-рецидивист расправился с медсестрой в Екатеринбурге из мести

Пьяный сосед мог убить 40-летнюю медсестру Евгению Ш. в екатеринбургском общежитии на Агрономической (Вторчермет) из мести. Таким мнением с URA.RU поделилась ее знакомая.
«За день до убийства между ними произошел конфликт. Возможно, мужчина вел себя очень шумно, Женя сделала ему замечание. Может, что-то грубое ему сказала. Утром [6 октября] он дождался, когда соседи уйдут, и зарезал ее», — высказалась собеседница агентства.
По словам знакомых Евгении, обвиняемый совсем недавно поселился в этом общежитии. Говорят, он может употреблять наркотические вещества. Силовики задержали его в день преступления — 6 октября. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Скоро ему изберут меру пресечения. Все, что известно об убитой, — можно почитать в этом материале.
