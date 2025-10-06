Суд увеличил начальную цену элитного кроссовера жены экс-председателя пермского банка

Арбитражный суд Пермского края принял решение об увеличении стартовой цены на автомобиль Porsche Cayenne. Он принадлежит Татьяне Мазуке — супруге бывшего главы Экопромбанка.
«Теперь стоимость транспортного средства составляет 2 346 000 рублей. Это на 46 тысяч рублей выше предыдущей оценки», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее Татьяна Мазука пыталась оспорить решение кредиторов о реализации автомобиля по цене 2,3 млн рублей, утверждая, что его рыночная стоимость составляет не менее 5–6 млн рублей. Тем не менее, независимая экспертиза подтвердила стоимость автомобиля на уровне 2,3 млн рублей, в связи с чем суд отказал в удовлетворении требований Мазуки.
Известно, что Татьяна Мазука занимала руководящие посты в Экопромбанке, утратившем лицензию в 2014 году. С 2016 года она проживала за рубежом, а в 2022 году была признана банкротом с суммой долгов, превышающей 56 млн рублей.
Прекращение деятельности банка было обусловлено нарушениями законодательства и невозможностью исполнения обязательств перед кредиторами. Бывший председатель правления банка Андрей Туев был осужден к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей за хищение 249 млн рублей и превышение должностных полномочий. В 2024 году он был освобожден условно-досрочно. В сентябре 2025 года Экопромбанк обратился в суд с иском о признании Туева банкротом.
