Ради его работы прилетал Абрамович: в Ельцин Центре представят новую постановку режиссера Романова

Ельцин Центр отметит свое 10-летие масштабными культурными событиями. Среди них — балет о Майе Плисецкой, постановка Даниила Романова, который создавал спектакль про Бориса Рыжего и ради него прилетал миллиардер Роман Абрамович. Подробнее о праздничной программе — в материале URA.RU.
18 ноября к 100-летию балерины Майи Плисецкой представят спектакль Ave Maya. Им займутся Урал Опера Балет и пианист Алексей Гориболь. Это будет первая большая балетная постановка, которую представят в Ельцин Центре.
В Арт-галерее откроется выставка «10 лет в Центре». С 25 ноября посетители смогут познакомиться с историей ЕЦ, вариантами проектов и размещения учреждения. Также в экспозиции появится рассказ о том, как прошли 10 лет, поменялся город и сообщество вокруг Ельцин Центра.
С 25 по 27 ноября пройдет премьера танцевального спектакля «Маяковский. Встреча». Автором идеи стала балерина Большого театра Вера Борисенкова, а режиссером — Даниил Романов, который занимался спектаклем «Б.Р.» о поэте Борисе Рыжем, его показывали в Екатеринбурге в апреле этого года. Тогда на постановку приехал бизнесмен Роман Абрамович, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (экс-глава президентской администрации).
Сюжет «Маяковский. Встреча» будет посвящен приезду поэта Владимира Маяковского в 1927 году в Свердловск на несколько дней. История будет крутиться вокруг несостоявшейся встречи культурного деятеля с работниками завода. Создатели обещают, что роли будут исполнять артисты крупного масштаба, среди них — представители МХТ имени Чехова, Большого театра, Театра на Малой Бронной и танцовщики из Екатеринбурга.
В конце ноября пройдет всероссийская научно-практическая конференция «1990-е. Взгляд из XXI века». 26 и 27 ноября на ней ждут ученых и политиков, которые рассмотрят процессы формирования российской политической системы в 90-е годы, стереотипы о том времени. Также пройдет круглый стол «От Советского Союза к современной России: эпоха перестройки в контексте отечественной истории».
