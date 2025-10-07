Приостановлены поиски с воздуха пропавшей в Красноярском крае семьи

В Красноярском крае приостановили поиски пропавшей семьи Усольцевых с помощью вертолетов и беспилотников из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Из-за ухудшения погодных условий вертолеты и беспилотники в поисках пропавших за прошедшие сутки не применялись», — говорится в сообщении. Отмечается, что поисковые группы обследовали уже более 3300 километров. Пешие волонтеры только за прошедшие сутки прошли 161 километр. В поисковый штаб доставили передвижную мобильную станцию, которая поможет держать связь поисковикам в плохих погодных условиях.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода в тайге, где они планировали остановиться на ночь в домике-куполе с баней на Минской петле. Семья состоит из трех человек — родителей и сына 2020 года рождения. В начале октября при поисках с помощью коптера обнаружили двух медведей. Ранее одной из версий исчезновения Усольцевых рассматривалось нападение диких зверей.
