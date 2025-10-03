На месте поиска пропавшей семьи с ребенком нашли двух медведей

При поисках пропавшей в тайге семьи в Красноярском крае с помощью коптера обнаружены два медведя. Ранее одной из версий исчезновения Усольцевых рассматривалось нападение диких зверей.

Семья Усольцевых пропала во время похода в тайге, где они планировали остановиться на ночь в домике-куполе с баней на Минской петле. Поисковые группы проверяют, успели ли туристы добраться до места назначения, сообщает SHOT.

В поход отправились супруги с пятилетней дочерью Ариной. Изначально родители планировали оставить девочку у бабушки, но в последний момент приняли решение взять ребенка с собой.

Обнаружение медведей в районе поисков усиливает версию о возможном нападении диких животных. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Партизанском районе Красноярского края разыскивается семья, пропавшая во время похода в лесу. Семья состоит из трех человек — родителей и сына 2020 года рождения. Семейство отправилось 28 сентября в турпоход, а после перестало выходить на связь.

