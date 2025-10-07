Телеведущую Лазареву* заочно приговорили к тюремному сроку

Лазареву* приговорили к семи годам колонии
Лазареву* приговорили к семи годам колонии

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорена к семи годам лишения свободы. Решение вынес суд в Москве 7 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента агентства. По информации СМИ, Лазарева* осуждена за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Как отмечается в сообщении,

Лазареву* приговорили к семи годам колонии. Основанием для уголовного преследования стало систематическое неисполнение телеведущей требований законодательства об иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

С 2016 года Татьяна Лазарева* является гражданкой Испании. После начала спецоперации она окончательно переехала в Испанию вместе с семьей. Телеведущая выступала с публичной критикой действий российских властей, а также участвовала в несогласованных митингах и входила в состав Координационного совета оппозиции. Ранее она не раз привлекалась к административной ответственности  из-за несоблюдения требований к деятельности иноагентов.

*Татьяна Лазарева — признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов РФ.

