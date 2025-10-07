Глава Минтруда объяснил, стоит ли ждать в России четырехдневку

Котяков: ожидать введения четырехдневной рабочей недели в России не стоит
Котяков напомнил, что действующее трудовое законодательство РФ предусматривает гибкость
Котяков напомнил, что действующее трудовое законодательство РФ предусматривает гибкость

Ожидать введения четырехдневной рабочей недели в России в ближайшее время не стоит. Причина — дефицит кадров в ряде отраслей экономики. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — сказал Котяков ТАСС. Он отметил, что в 2024 году Минтруд занимался формированием пятилетнего прогноза кадровых потребностей. Анализ показал: в различных сферах наблюдается нехватка сотрудников, особенно квалифицированных специалистов. По словам министра, даже при реализации самых амбициозных задач по привлечению молодых специалистов напряженность на рынке труда в отдельных отраслях сохраняется.

Глава Минтруда напомнил, что действующее трудовое законодательство России уже предусматривает значительную гибкость. Трудовой кодекс и иные нормативные акты позволяют индивидуально настраивать график работы по соглашению между работником и работодателем. Котяков отметил, что в российской практике сокращенная рабочая неделя — четырех- или даже трехдневная — чаще всего является вынужденной мерой. Обычно это связано с временными трудностями: снижением сбыта продукции, необходимостью переналадки оборудования или иными технологическими изменениями на предприятии.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечал, что переход к четырехдневной рабочей неделе может произойти естественным путем. По его мнению, рынок труда сам постепенно будет двигаться в этом направлении, но навязывать сокращенный график регулятивно не стоит.

