06 октября 2025

Челябинцы массово записываются на шиномонтаж

На шинках Челябинской области начинается ажиотаж
На челябинских шиномонтажках стартует сезон активной работы
В Челябинской области начинается ажиотаж в шиномонтажных мастерских. Записаться на замену покрышек с летних на зимние становится все труднее, передает корреспондент URA.RU.

«Утром уже бывает лед на лужах, обидно будет попасть в глупую аварию. Лучше я переобуюсь сейчас, пока есть возможность, и покатаюсь пару недель на шипах, чем буду потом мучительно искать, где есть свободная шинка», — рассказал URA.RU житель Челябинска Александр В.

Так, в одной из шиномонтажных мастерских компании «Колеса даром» на Братьев Кашириных мест нет до 15 октября включительно, позже доступны пара свободных временных слотов. На Свердловском тракте и Барбюса половина и более слотов на ближайшие дни тоже заняты, в сервисе на Комарова полностью забита запись на все выходные, в остальные дни еще можно выбрать удобное время.

На шинках «Рулевого» в ближайшую пятницу, субботу и воскресение уже почти нет свободных мест, в будние дни еще можно найти удобные часы. Многочисленные шиномонтажные мастерские «Цефея» также практически полностью расписаны на ближайшие выходные.

Синоптики прогнозируют снегопады в ближайшую неделю. Кроме того, жителей региона ожидают температурные качели с перепадами до 25 градусов. Ночные температуры уже несколько дней колеблются около нулевой отметки. 

