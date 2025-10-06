Пермские власти объяснили зачем вводят запрет на публикацию информации про БПЛА

Запрет на публикацию фотографий и видео, а также информации о противодействии атак беспилотников вводится для обеспечения безопасности. Это общероссийский тренд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого минтербеза.
«Это общий тренд. В ряде регионов подобный запрет уже введен. Он усилит меры безопасности. Те, кто нарушит этот запрет будут привлечены к административной ответственности», — уточнили в министерстве.
Так, штраф для граждан составит от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц от 30 000 до 40 000 рублей. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 200 000 до 300 000 рублей. Согласно проекту указа о запрете, нельзя будет публиковать фото и видео, на которых можно понять, что это за БПЛА, а также информацию о траектории полета и местах атаки.
