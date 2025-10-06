Пермские власти планируют запретить размещение информации о БПЛА

Власти Пермского края намерены запретить распространение информации о применении БПЛА. Соответствующий проект указа опубликован на официально сайте правительства региона.
«Запрещено публиковать информацию, которая поможет идентифицировать тип БПЛА, места его запуска, траекторию полета, а также места, куда он попал. Под запрет попадут публикации с местами атаки беспилотников и информация о противодействии им», — следует из документа.
Данные, которые попадают под запрет нельзя будет публиковать в СМИ и интернете. Это касается и фотографий с видео. При этом информация, которую органы власти официально опубликуют можно будет распространять.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.