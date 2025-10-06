06 октября 2025

Пермские власти планируют запретить размещение информации о БПЛА

Нельзя будет публиковать фото и видео с БПЛА
Нельзя будет публиковать фото и видео с БПЛА Фото:

Власти Пермского края намерены запретить распространение информации о применении БПЛА. Соответствующий проект указа опубликован на официально сайте правительства региона.

«Запрещено публиковать информацию, которая поможет идентифицировать тип БПЛА, места его запуска, траекторию полета, а также места, куда он попал. Под запрет попадут публикации с местами атаки беспилотников и информация о противодействии им», — следует из документа.

Данные, которые попадают под запрет нельзя будет публиковать в СМИ и интернете. Это касается и фотографий с видео. При этом информация, которую органы власти официально опубликуют можно будет распространять.

