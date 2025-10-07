Алиев позвонил Путину в день его рождения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил по телефону с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится на официальном сайте президента Азербайджана.
«7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — говорится в сообщении. Российский президент поблагодарил Алиева. В ходе беседы главы государств обсудили не только поздравления, но и актуальные вопросы двусторонних отношений.
Отношения между Азербайджаном и Россией традиционно считаются партнерскими, однако в последние годы в них возникали отдельные разногласия. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возникающие между странами проблемы должны урегулироваться конструктивным образом. По его словам, подход к решению разногласий должен соответствовать общему духу двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и учете интересов обеих сторон.
