Кремль — URA.RU: Россия и Азербайджан должны оставаться союзниками

Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзникам. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле оценивают нынешнюю ситуацию между странами и каковы шансы на освобождение арестованных россиян.
«Наше посольство и наше дипломатическое ведомство находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой. Это первое. Второе, вы знаете, что в контакте также с генеральным прокурором Азербайджана — наш руководитель Следственного комитета Бастрыкин и наш генеральный прокурор Краснов», — заявил Песков.
Третье, логика говорит, что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками, странами, которых объединяет общая история, общее насоящее и будущее, продолжил пресс-секретарь президента РФ. Возникающие проблемы должны урегулироваться конструктивным образом, так, чтобы это соответсвовало общему духу двусторонних отношений, отметил Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за ростом напряженности между Москвой и Баку. Он призвал стороны к сдержанности и заявил, что Ильхам Алиев настроен на урегулирование противоречий. Ранее Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к Азербайджану с призывом содействовать освобождению задержанных россиян.
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