Обсуждается новый формат саммита СНГ+

Обсуждается новый формат саммита СНГ с участием третьих стран
Помощник президента заявил, что формат «СНГ+» расширит диалог с партнерами
Помощник президента заявил, что формат «СНГ+» расширит диалог с партнерами Фото:

Во время предстоящего саммита глав государств СНГ участники обсудят учреждение нового формата «СНГ+». Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«В ходе саммита будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата СНГ+. Этот формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ», — сказал Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Уточняется, что «СНГ+» позволит расширить диалог государств-участников с партнерами из других регионов, а статус наблюдателя для ШОС усилит координацию между двумя интеграционными объединениями. Решения, принятые на саммите, могут стать основой для новых механизмов международного сотрудничества на евразийском пространстве.

В закрытом заседании примут участие главы Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Никол Пашинян, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин. К ним присоединится генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

