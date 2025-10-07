Обсуждается новый формат саммита СНГ+

Во время предстоящего саммита глав государств СНГ участники обсудят учреждение нового формата «СНГ+». Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«В ходе саммита будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата СНГ+. Этот формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ», — сказал Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Уточняется, что «СНГ+» позволит расширить диалог государств-участников с партнерами из других регионов, а статус наблюдателя для ШОС усилит координацию между двумя интеграционными объединениями. Решения, принятые на саммите, могут стать основой для новых механизмов международного сотрудничества на евразийском пространстве.
В закрытом заседании примут участие главы Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Никол Пашинян, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин. К ним присоединится генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.