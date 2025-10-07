Кремль допустил отдельную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

Ушаков допустил встречу Путина и Алиева на ногах
Ушаков допустил встречу Путина и Алиева на ногах

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Таджикистан может провести отдельную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Будут как заранее согласованные встречи, я бы сейчас не хотел о них говорить, так и встречи на ногах. Это часть работы всех саммитов. Например, с Алиевым, почему нет», — сообщил Юрий Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В Кремле также уточнили, что после завершения официальных мероприятий, а возможно и до приема, 10 октября запланирован подход Владимира Путина к представителям СМИ.

Ранее Юрий Ушаков сообщал, что во время саммита главы государств СНГ обсудят новый формат «СНГ+». Уточняется, что это позволит расширить диалог государств-участников с партнерами из других регионов, а статус наблюдателя для ШОС усилит координацию между двумя интеграционными объединениями.

{{author.id ? author.name : author.author}}
