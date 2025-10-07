Звезда «Папиных дочек» требует алименты от экс-жены, не простившей ему долги

Российский актер Михаил Казаков, сыгравший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал иск на алименты к бывшей жене Елене Казаковой. Информация об этом появилась в СМИ.
«За эти годы Михаил отправил мне всего пару сотен рублей. Думаю, он издевается. А теперь еще и из меня хочет сделать должницу. Для меня абсурдно, что я должна платить четверть дохода человеку, который сам должник по отношению к моим же детям! И даже пристав у нас один и тот же, разве это не конфликт интересов?», — цитирует Елену «КП-Петербург». Она подчеркнула, что планирует обратиться в прокуратуру.
Актер Казаков оказался в реестре неплательщиков алиментов. Общая сумма его долга составляет более 2,3 миллионов рублей. При этом Казаков стал инвалидом в 2020 году, когда неудачно упал при попытке сделать селфи. Актер долгое время был в больнице, врачи спасали его ногу. Тогда он говорил, что полная реабилитация займет около 15 лет. В тот период от Михаила ушла жена Елена. По словам Казакова, она заявила, чтобы он «набрал ей, как научится ходить». В браке с Еленой у Казакова родился сын Мирослав, также он воспитывал дочь женщины от предыдущего брака, на которую признал отцовство. Однако как рассказал URA.RU адвокат Сергей Жорин, этот факт, согласно российскому законодательству, не является поводом уклоняться от уплаты.
