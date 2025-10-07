Жители Купянска помогли ВС РФ войти в город, подпольщики раскрывали места с ВСУ и HIMARS

Местные жители помогли продвижению ВС РФ в Купянске, что позволило российским военным взять под контроль почти половину города. Об этом сообщает Mash.
«Благодаря наводкам местных жителей наши войска находили расположение всушников и уничтожили РСЗО HIMARS — из которой обстреливали Белгород», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что местные жители корректировали удары, передавали координаты позиций врага и помогали провизией.
Сейчас российские силы удерживают 17 улиц — от северной части Купянска до его центра. Несколько украинских военнослужащих, в том числе командир танкового батальона 116-й бригады и остатки подразделения «Кара-Даг», сдались в плен. На территории города, по оценке бойцов, может оставаться порядка тысячи мирных жителей. Операция по их эвакуации продолжается.
