Жители Купянска помогли ВС РФ войти в город, раскрывая места с ВСУ и HIMARS
Местные жители помогали ВС РФ провизией во время продвижения в Купянске
Местные жители помогли продвижению ВС РФ в Купянске, что позволило российским военным взять под контроль почти половину города. Об этом сообщает Mash.

«Благодаря наводкам местных жителей наши войска находили расположение всушников и уничтожили РСЗО HIMARS — из которой обстреливали Белгород», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что местные жители корректировали удары, передавали координаты позиций врага и помогали провизией.

Сейчас российские силы удерживают 17 улиц — от северной части Купянска до его центра. Несколько украинских военнослужащих, в том числе командир танкового батальона 116-й бригады и остатки подразделения «Кара-Даг», сдались в плен. На территории города, по оценке бойцов, может оставаться порядка тысячи мирных жителей. Операция по их эвакуации продолжается.

