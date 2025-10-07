У пассажиров в метро Екатеринбурга будут проверять телефоны

В Екатеринбурге сотрудники метро во время досмотра пассажиров будут проверять телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и любую другую технику. Этого требует новый закон, предусматривающий транспортную безопасность, рассказали в пресс-службе подземки.
«Теперь пассажиры при досмотре обязаны подтвердить работоспособность радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров посредством их включения», — пояснили там. Подобные проверки станут частью стандартного процесса досмотра.
Для ускорения досмотра горожанам советуют заранее доставать технику и следить, чтобы она не разрядилась перед процедурой. Отмечается, что содержимое девайсов — фото, сообщения, приложения — проверяться не будет.
