Челябинцев пригласили спасти лису, напавшую на курятники после убийства партнера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В челябинских садах спасают лисицу, чью семью растерзали
В челябинских садах спасают лисицу, чью семью растерзали Фото:

Зоозащитников Челябинской области пригласили 8 октября в Каслинский район для операции по спасению лисицы, напавшей на курятники после убийства партнера. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, чернобурку надо поймать утром или местные жители ее поймают и убьют.

«На прошлой неделе у прикормленной в садах лисички Кассиопеи на дороге намеренно, варварским способом сбили вторую половинку. До этого убили ее сестру. В это время года охота запрещена, да и мех не в цене. Но злых людей с желанием наносить вред природе хватает. Хотим спасти оставшуюся особь», — поделилась с URA.RU Сегаль.

Кассиопея уже уничтожила шесть кур в деревне. Есть предположение, что к охоте причастен хорек, с которым лисица подружилась, потеряв семью. На его участие указали характерные последствия хорьковой охоты: обескровленные куры. Местные жители, защищая свое имущество, настроены решительно и могут убить хищницу.

Для спасения животного в садах разработали план действий, подготовив для поимки палку с петлей. Операцию запланировали на то 6:30 часов, когда лиса обычно приходит за добычей. После поимки животное планируют выпустить в отдаленном лесном массиве, где оно не будет представлять угрозы для сельских подворий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зоозащитников Челябинской области пригласили 8 октября в Каслинский район для операции по спасению лисицы, напавшей на курятники после убийства партнера. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, чернобурку надо поймать утром или местные жители ее поймают и убьют. «На прошлой неделе у прикормленной в садах лисички Кассиопеи на дороге намеренно, варварским способом сбили вторую половинку. До этого убили ее сестру. В это время года охота запрещена, да и мех не в цене. Но злых людей с желанием наносить вред природе хватает. Хотим спасти оставшуюся особь», — поделилась с URA.RU Сегаль. Кассиопея уже уничтожила шесть кур в деревне. Есть предположение, что к охоте причастен хорек, с которым лисица подружилась, потеряв семью. На его участие указали характерные последствия хорьковой охоты: обескровленные куры. Местные жители, защищая свое имущество, настроены решительно и могут убить хищницу. Для спасения животного в садах разработали план действий, подготовив для поимки палку с петлей. Операцию запланировали на то 6:30 часов, когда лиса обычно приходит за добычей. После поимки животное планируют выпустить в отдаленном лесном массиве, где оно не будет представлять угрозы для сельских подворий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...