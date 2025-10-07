Зоозащитников Челябинской области пригласили 8 октября в Каслинский район для операции по спасению лисицы, напавшей на курятники после убийства партнера. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, чернобурку надо поймать утром или местные жители ее поймают и убьют.
«На прошлой неделе у прикормленной в садах лисички Кассиопеи на дороге намеренно, варварским способом сбили вторую половинку. До этого убили ее сестру. В это время года охота запрещена, да и мех не в цене. Но злых людей с желанием наносить вред природе хватает. Хотим спасти оставшуюся особь», — поделилась с URA.RU Сегаль.
Кассиопея уже уничтожила шесть кур в деревне. Есть предположение, что к охоте причастен хорек, с которым лисица подружилась, потеряв семью. На его участие указали характерные последствия хорьковой охоты: обескровленные куры. Местные жители, защищая свое имущество, настроены решительно и могут убить хищницу.
Для спасения животного в садах разработали план действий, подготовив для поимки палку с петлей. Операцию запланировали на то 6:30 часов, когда лиса обычно приходит за добычей. После поимки животное планируют выпустить в отдаленном лесном массиве, где оно не будет представлять угрозы для сельских подворий.
