Следователи разбираются в смертельной аварии с участием рейсового автобуса Пермь-Казань

В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности (238 УК РФ). Это привело к смертельному ДТП в Ижевске с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пермь–Казань.
«По информации следствия, 7 октября примерно в 14:20 на пересечении улиц Удмуртская и Кирова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трех легковушек. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, а также три пешехода», — сообщает официальный telegram-канал СУ СК России по Удмуртской Республике.
На место происшествия прибыли следователи и следователи-криминалисты. В ближайшее время они приступят к осмотру места аварии. Ранее URA.RU сообщало подробности страшной аварии. В результате нее на месте происшествия погибли водитель легкового автомобиля и три пешехода — женщины в возрасте 61 и 67 лет, а также 22-летняя девушка. На момент инцидента в салоне автобуса находились 15 пассажиров. По предварительным сведениям, ни они, ни водитель автобуса не пострадали.
