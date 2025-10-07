Метель обрушилась на трассу ХМАО

Водители предупреждают о плохой погоде на трассах
На автомобильную трассу Мегион — Лангепас обрушилась метель. Водители попросили друга-друга о соблюдении осторожности на дороге из-за плохой погоды.
«Сейчас между Мегионом и Лангепасом. Будьте осторожны, весь день снег валит на трассе», — говорится в telegram-канале «Mdps86 Сургут». К публикации автор прикрепил видео со снегопадом на дороге. Также на кадрах видна машина, угодившая в кювет.
Снег с дождем 7 октября наблюдают в отдельных районах Югры, согласно данным «Яндекс Погоды». Осадки могут продлится до утра среды.
