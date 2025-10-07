Два педофила сбежали от свердловского суда, их объявили в розыск. Фото

Мужчины не пришли на оглашение приговора 6 октября (архивное фото)
Мужчины не пришли на оглашение приговора 6 октября (архивное фото)

Двое жителей Алапаевска (Свердловская область), находившиеся под подпиской о невыезде по делу об изнасиловании 15-летней девочки, не явились в суд на оглашение приговора. Александра Шаньгина и Александра Быкова объявили в федеральный розыск, рассказал адвокат пострадавшей стороны Сергей Самков.

«Накануне Алапаевский горсуд вынес приговор и объявил в федеральный розыск двух жителей Алапаевска за совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего ребенка», — написал Самков в соцсетях. Шаньгину назначили 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Быкову — 10 лет.

Их обвинили по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а Шаньгина еще и по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). По версии следствия, 24 января 2024-го изнасиловали школьницу, зная ее возраст.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.

