Пермяки массово избавляются от квартир

В сентябре 2025 года в Перми выросло количество объявлений о продаже готовых квартир. По сравнению с предыдущим месяцем, предложение увеличилось на 2,4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В сентябре 2025 года на вторичном рынке Перми объем предложения вырос на 2,4% по сравнению с августом. Это является одним из наиболее высоких показателей среди миллионников», — рассказали аналитики.
Уточняется, что стоимость квадратного метра за месяц практически не изменилась. Прирост составил всего 0,6%. В среднем «квадрат» продают за 112 тысяч рублей. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в сентябре на вторичном рынке во многих городах миллионниках наблюдалось оживление активности. Но при этом спрос восстанавливается постепенно.
