07 октября 2025

Пермяки массово избавляются от квартир

В Перми выросло предложение на вторичном рынке жилья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки стали чаще продавать жилье
Пермяки стали чаще продавать жилье Фото:

В сентябре 2025 года в Перми выросло количество объявлений о продаже готовых квартир. По сравнению с предыдущим месяцем, предложение увеличилось на 2,4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В сентябре 2025 года на вторичном рынке Перми объем предложения вырос на 2,4% по сравнению с августом. Это является одним из наиболее высоких показателей среди миллионников», — рассказали аналитики.

Уточняется, что стоимость квадратного метра за месяц практически не изменилась. Прирост составил всего 0,6%. В среднем «квадрат» продают за 112 тысяч рублей. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в сентябре на вторичном рынке во многих городах миллионниках наблюдалось оживление активности. Но при этом спрос восстанавливается постепенно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сентябре 2025 года в Перми выросло количество объявлений о продаже готовых квартир. По сравнению с предыдущим месяцем, предложение увеличилось на 2,4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «В сентябре 2025 года на вторичном рынке Перми объем предложения вырос на 2,4% по сравнению с августом. Это является одним из наиболее высоких показателей среди миллионников», — рассказали аналитики. Уточняется, что стоимость квадратного метра за месяц практически не изменилась. Прирост составил всего 0,6%. В среднем «квадрат» продают за 112 тысяч рублей. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в сентябре на вторичном рынке во многих городах миллионниках наблюдалось оживление активности. Но при этом спрос восстанавливается постепенно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...