Суд ХМАО поставил точку в уголовном деле экс-депутата и чиновника правительства

Суд ХМАО оставил в силе приговор экс-депутату и бывшему чиновнику правительства
Суд ХМАО оставил в силе приговор экс-чиновнику и бывшему депутату, осужденным за коррупцию
Окружной суд оставил в силе приговор бывшему депутату думы Югорска, руководителю крестьянско-фермерского хозяйства Александру Беккеру и экс-замдиректора департамента промышленности региона Андрею Шиповалову, осужденным за коррупцию. Об этом URA.RU источник в силовых структурах.

«Окружной суд рассмотрел апелляцию Беккера и Шиповалова. Решение оставлено в силе», — сообщил агентству источник в силовых структурах.

Суд установил, что с 2019 по 2020 год замдиректора департамента промышленности Шиповалова получил через посредника взятки в виде имущества и денежных средств от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Беккера за покровительство деятельности последнего при получении субсидии. В мае 2025 года Ханты-Мансийский районный суд приговорил Шиповалова к пяти годам строгого режима, а Беккера к 4,6 годам за дачу взятки и мошенничество.

Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре ХМАО. В надзорном ведомстве уточнили, что Шиповалов по решению суда был оштрафован на 805 тысяч рублей с конфискацией денежных средств в размере получения взятки, а Беккер на два миллиона рублей.

