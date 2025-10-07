Адам Кадыров открыл в Чечне спорткомплекс имени себя

Семнадцатилетний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, открыл в селе Гвардейское Надтеречного района современный спортивный комплекс «DUSTUM», носящий его имя. На церемонии присутствовали чемпион UFC Хамзат Чимаев и министр по делам молодежи республики.
«Планируется, что он станет не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи всего района», — отметил глава Надтеречного района Хамзат Хасанов в своем telegram-канале. Новый комплекс оснащен по последнему слову техники для занятий единоборствами и силовым тренингом. В открытии также участвовали помощник главы Чечни Адам Кадыров-старший и министр по делам молодежи Рамзан Висмурадов.
Проект реализован при поддержке фонда имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Открытие такого комплекса рассматривается как важная мера по профилактике негативных явлений в молодежной среде и созданию альтернативы уличному влиянию.
Адам Кадыров, сын руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова, был удостоен памятной юбилейной медали, приуроченной к 25-летию со дня основания ОМОНа «Ахмат-Грозный». О вручении награды сообщил сам Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, передает издание RT.
