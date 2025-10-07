Александр Буйнов приедет на гастроли в ХМАО

Концерты Буйнова в ХМАО запланированы весной 2026 года
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Народный артист России Александр Буйнов выступит с концертами в Сургуте и Нижневартовске. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов.

«Долгожданная премьера в нашем городе — музыкальное представление от Александра Буйнова. За годы творческой деятельности он подарил целую сокровищницу хитов, которые стали настоящими символами для разных поколений», — говорится в афише.

Гастроли в ХМАО запланированы весной 2026 года. Цены на билеты варьируются от 2 500 до 7 500 рублей. Между тем югорчан ждут концерты Басты, Линды, Татьяны Булановой, Игоря Николаева. Осенью в округе также выступит и звезда шоубиза Валерия.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийска раскупили половину билетов на концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», несмотря на высокие цены. Максимальная цена за места у сцены достигает 15 тысяч рублей.

