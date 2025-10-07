В арктическом муниципалитете ХМАО стартовали выборы мэра

В Белоярском районе ХМАО начались выборы мэра
Кандидаты на пост главы Белоярского района ХМАО могут подавать документы с 8 октября
В Белоярском районе ХМАО стартовали выборы мэра. Конкурс по отбору главы Белоярского района пройдет в полдень 31 октября, указано в постановлении думы.

«Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Белоярского района 31 октября 2025 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Белоярский, улица Центральная, дом 9, зал совещаний администрации Белоярского района. Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Белоярского района, осуществляется с 8 октября 2025 года по 22 октября 2025 года включительно», — гласит документ.

По данным источников URA.RU, бессменный глава района Сергей Маненков станет фаворитом гонки. Он руководит муниципалитетом 35 лет.

