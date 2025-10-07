Польша не заинтересована в выдаче Германии украинца по делу о «Северных потоков»

Туск: Польша не планирует выдавать украинца Германии по делу «Северных потоков»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Польша отказалась заинтересоваться в выдаче Украины по делу о «Северных потоках»
Польша отказалась заинтересоваться в выдаче Украины по делу о «Северных потоках» Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция в Германию украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», не входит в сферу государственных интересов страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве.

«Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши. Решение будет принимать суд, но наша позиция по этому делу ясна», — подчеркнул Дональд Туск, передает ТАСС.

46-летний Журавлев был задержан польской полицией 30 сентября в городе Прушкув на основании европейского ордера на арест. В Германии ему грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению в участии в диверсии против «Северных потоков».

В настоящее время Окружной суд в Варшаве рассматривает вопрос о его экстрадиции. Ранее СМИ сообщали, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех подозреваемых по этому делу.

Ранее прокуратура Польши признала возможность экстрадиции гражданина Украины, подозреваемого в участии в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в Германию с точки зрения закона. Об этом заявил его адвокат Тимотеуш Папроцкий в эфире телеканала TVP Info. Эту информацию передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция в Германию украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», не входит в сферу государственных интересов страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве. «Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши. Решение будет принимать суд, но наша позиция по этому делу ясна», — подчеркнул Дональд Туск, передает ТАСС. 46-летний Журавлев был задержан польской полицией 30 сентября в городе Прушкув на основании европейского ордера на арест. В Германии ему грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению в участии в диверсии против «Северных потоков». В настоящее время Окружной суд в Варшаве рассматривает вопрос о его экстрадиции. Ранее СМИ сообщали, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех подозреваемых по этому делу. Ранее прокуратура Польши признала возможность экстрадиции гражданина Украины, подозреваемого в участии в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в Германию с точки зрения закона. Об этом заявил его адвокат Тимотеуш Папроцкий в эфире телеканала TVP Info. Эту информацию передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...