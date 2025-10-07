Польша не заинтересована в выдаче Германии украинца по делу о «Северных потоков»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция в Германию украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», не входит в сферу государственных интересов страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве.
«Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши. Решение будет принимать суд, но наша позиция по этому делу ясна», — подчеркнул Дональд Туск, передает ТАСС.
46-летний Журавлев был задержан польской полицией 30 сентября в городе Прушкув на основании европейского ордера на арест. В Германии ему грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению в участии в диверсии против «Северных потоков».
В настоящее время Окружной суд в Варшаве рассматривает вопрос о его экстрадиции. Ранее СМИ сообщали, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех подозреваемых по этому делу.
Ранее прокуратура Польши признала возможность экстрадиции гражданина Украины, подозреваемого в участии в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в Германию с точки зрения закона. Об этом заявил его адвокат Тимотеуш Папроцкий в эфире телеканала TVP Info. Эту информацию передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.