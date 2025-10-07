Свердловчанам дали инструкцию на случай обнаружения БПЛА

Антитеррористическая комиссия Свердловской области разработала план действий при объявлении режима «Беспилотная опасность». Из него следует, что первым делом необходимо покинуть опасную зону и сообщить об увиденном по номеру «112», рассказали представители комиссии.
«Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий — спрячьтесь за деревьями или в кустарнике», — пояснили там.
Позвонив по номеру «112», оператору нужно сообщить:
- Свои имя, фамилию и отчество;
- Где обнаружен БПЛА – с привязкой к адресу или объекту на местности;
- Как ведет себя беспилотник – завис или летит, а также как он выглядит, его силуэт или мигающий огонек на небольшой высоте от 30 до 100 метров;
- Характерные звуки: жужжание, звук газонокосилки или мопеда.
Помимо этого, передать информацию о беспилотнике можно в мобильном приложении «Радар.НФ». Сигнал немедленно будет направлен в экстренные службы для проверки и принятия мер.
