Свердловчанам дали инструкцию на случай обнаружения БПЛА

Об обнаружении дрона необходимо сообщить в экстренные службы
Об обнаружении дрона необходимо сообщить в экстренные службы

Антитеррористическая комиссия Свердловской области разработала план действий при объявлении режима «Беспилотная опасность». Из него следует, что первым делом необходимо покинуть опасную зону и сообщить об увиденном по номеру «112», рассказали представители комиссии.

«Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий — спрячьтесь за деревьями или в кустарнике», — пояснили там.

Позвонив по номеру «112», оператору нужно сообщить:

  • Свои имя, фамилию и отчество;
  • Где обнаружен БПЛА – с привязкой к адресу или объекту на местности;
  • Как ведет себя беспилотник – завис или летит, а также как он выглядит, его силуэт или мигающий огонек на небольшой высоте от 30 до 100 метров;
  • Характерные звуки: жужжание, звук газонокосилки или мопеда.

Помимо этого, передать информацию о беспилотнике можно в мобильном приложении «Радар.НФ». Сигнал немедленно будет направлен в экстренные службы для проверки и принятия мер.

