На свердловских заводах поднимут зарплаты, но не всем

В Свердловской области поднимут зарплаты сотрудникам, которые работают в новых инвестиционных проектах местных предприятий. Размер выплат хотят сделать конкурентоспособным по России, рассказал губернатор Денис Паслер.
«В ближайшее время планируем внести на заксобрание региона изменения в нормативную базу, согласно которым зарплата работников, занятых в новых инвестиционных проектах уральских предприятий, будет поднята до уровня средней зарплаты по России», — написал Паслер в своем telegram-канале. Он добавил, что зарплата является одним из ключевых факторов при выборе места работы.
Помимо этого, в регионе восстановят отраслевые союзы, такие как Союз оборонных предприятий, Гильдия строителей и другие. Власти считают, что это укрепит связь между предприятиями, обеспечит заводы заказами и положительно скажется на сотрудниках.
Для решения проблемы кадрового дефицита будет усилено развитие института наставничества. По словам губернатора, такая практика уже активно реализуется на Уралмашзаводе, где опытные сотрудники обучают молодых специалистов профессиональным навыкам.
