21:02
Калиновый ликер и настойка: простые рецепты для начинающих
20:55
Контроль за ОРВИ и штрафы фирме депутата: главное в Кургане за 7 октября
20:29
Всемирный день почты: что нужно знать о празднике
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
19:55
Россельхознадзор: в Курганской области не выявлено случаев отравления косуль
19:30
Военный рюкзак и бытовая техника: курганец дважды залез в квартиру и получил срок за кражи
19:00
Как хранить картошку свежей круглый год: советы курганских дачников
Фирму курганского депутата оштрафовали на 2,5 млн из-за студентов-мигрантов
18:50
Что и когда укрывать в саду на зимовку: важные советы садовода
18:30
За кулисами первого в России оркестрового показа «Гарри Поттера»: эксклюзивное интервью организатора в Кургане
17:30
Бьянка, Truwer или Олег Майами: кто из артистов первым выступит на масштабном фестивале в Кургане
17:24
Опасные консервы курганского мясокомбината продавали в магазинах
1
17:10
Народные приметы на 8 октября: как не навлечь беду на Сергея Капустника
16:34
В Кургане открыли новую парковку возле КМЗ. Видео
Компания депутата облдумы снесет дома в центре Кургана под новостройки. Карта
16:30
Курганцы простились с бойцом Борисом Мартюшовым, погибшим на СВО
7
16:30
Какие праздники отмечают 8 октября 2025: что можно и нельзя делать
16:21
В Кургане по улице Дзержинского сделали пешеходный переход и установили светофор. Фото
1
16:15
В Кургане и Шадринске потеплеет до 14 градусов
1
16:12
Легендарный рисунок кошки и повышение зарплат: почему Путин дважды приезжал в школу №7 в Кургане
7
16:08
«Замуровали, демоны!»: тест на знание фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
1
15:54
Какие дома ликвидируют ради строительства нового квартала в центре Кургана. Карта
15:52
Три необычных суперлуния увидят россияне: когда появятся и чем опасны
15:30
В Кургане интересно: в городе пройдут крупнейшие соревнования по пауэрлифтингу на Кубок России. Афиша
15:19
В Кургане на пять часов задерживаются рейсы из Сочи и в Санкт-Петербург
15:18
Шадринский боец СВО на фронте захватил украинский дрон «Баба-Яга». Видео
15:14
В Кургане девушке грозит колония за пьяные танцы на мемориале погибшим воинам
Губернатор Шумков поздравил Путина с 73-летием и поблагодарил за поддержку