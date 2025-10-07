Нидерланды начнут собирать дроны для Украины на военном заводе

Первые сборочные линии по производству беспилотников начнут работу на заводе VDL в нидерландской провинции Лимбург в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. Дроны пойдут не только для Нидерландов, но и для Украины.
«На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов. Впереди нас ждет еще больше. Короче говоря, скорость и масштаб», — отметил министр в своем аккаунте в социальной сети X.
Брекелманс подчеркнул, что новый производственный комплекс создаст дополнительные рабочие места в регионе и станет значительным вкладом в укрепление как национальной безопасности, так и экономики страны. Как отмечается на сайте министерства обороны Нидерландов, выпускаемая продукция «укрепит возможности не только вооруженных сил королевства, но и Украины».
Летом Нидерланды заключили с Киевом контракт на производство 600 тысяч беспилотников на сумму около 500 миллионов евро. Королевство входит в топ европейских стран, поставляющих Украине дроны. При этом жители некоторых стран протестуют против поставок оружия Киеву. Например, недавно демонстрации проходили в Германии.
