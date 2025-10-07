Нидерланды начнут собирать дроны для Украины на военном заводе

Нидерланды запускают производство дронов, чтобы усилить королевство
Нидерланды запускают производство дронов, чтобы усилить королевство
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первые сборочные линии по производству беспилотников начнут работу на заводе VDL в нидерландской провинции Лимбург в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. Дроны пойдут не только для Нидерландов, но и для Украины.

«На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов. Впереди нас ждет еще больше. Короче говоря, скорость и масштаб», — отметил министр в своем аккаунте в социальной сети X.

Брекелманс подчеркнул, что новый производственный комплекс создаст дополнительные рабочие места в регионе и станет значительным вкладом в укрепление как национальной безопасности, так и экономики страны.  Как отмечается на сайте министерства обороны Нидерландов, выпускаемая продукция «укрепит возможности не только вооруженных сил королевства, но и Украины».

Летом Нидерланды заключили с Киевом контракт на производство 600 тысяч беспилотников на сумму около 500 миллионов евро. Королевство входит в топ европейских стран, поставляющих Украине дроны. При этом жители некоторых стран протестуют против поставок оружия Киеву. Например, недавно демонстрации проходили в Германии.

