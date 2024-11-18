Дипломат раскрыла имена главных поставщиков дронов для ВСУ

Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция являются основными поставщиками беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Несмотря на длительную и обширную историю преступлений киевского режима, Запад расширяет сотрудничество с ним в сфере БПЛА. Продолжаются прямые поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция», — заявила Жданова. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что между украинской компанией «Антонов» по перевозке и производству самолетов и американской корпорацией Boeing подписан меморандум. Кроме того, существует вероятность открытия совместного завода по производству беспилотников с Турцией.
Жданова добавила, что одним из приоритетов Вооруженных Сил РФ является уничтожение мест хранения и производства ударных БПЛА. По ее словам, на Украине должны это понимать.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубе Брекелманс заявил, что страна намерена поставить Украине разведывательные беспилотники на сумму 42,6 миллиона евро. Помимо этого, Киев также получит обещанный 1 млн снарядов до конца текущего года. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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