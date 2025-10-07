В Сургуте завершена реконструкция старейшей школы.Фото

В Сургуте (ХМАО) завершилась реконструкция школы №8 имени Сибирцева. Учебное заведение откроется со второй четверти, сообщили URA.RU в администрации города.
«Учебный процесс в школе начнется со второй четверти. Более тысячи детей ждут этого момента, мечтают сесть за новые парты. Думаю, современные классы и комфортные условия станут для них мотивацией к учебе», — рассказал мэр Сургута Максим Слепов.
Реконструкция школы проведена в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Учебное заведение примет 1003 ученика. Дизайн классов и других помещений был разработан родителями школьников вместе со студентами СурГПУ. «Нам удалось привлечь федеральные средства на капитальный ремонт — это хороший показатель. Федерация и округ готовы помогать, если мы показываем, что умеем качественно реализовывать проекты. Эта школа — яркий пример. Уверен, что дети и родители будут ею гордиться», — добавил глава города.
Во время ремонта был расширен обеденный зал столовой. Теперь в нем могут одномоментно находиться 160 человек вместо 140. Обновлено торгово-технологическое оборудование на пищеблоке за счёт средств местного бюджета. Как уточнила директор школы Ирина Кирпикова, пищеблок полностью соответствует современным санитарным требованиям.
С опережением графика завершено благоустройство территории. Работы планировались лишь на 2026 год, но по инициативе окружных властей были профинансированы досрочно. Новая спортплощадка появилась на территории старых теплиц по инициативе главы Сургута. «Подрядчику удалось закончить все раньше срока — буквально за месяц, успев застать благоприятные погодные условия», — пояснил директор МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап.
