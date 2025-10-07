Жуткое ДТП произошло вечером в Миассе (Челябинская область), когда водитель УАЗ «Буханка» при повороте налево не уступил дорогу встречному грузовику Scania с полуприцепом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«На улице Менделеева 57-летний водитель УАЗа поворачивал налево и не убедился в безопасности своего маневра. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania, за рулем которого был 30-летний молодой человек. От сильного удара водитель УАЗа скончался на месте. Его пассажир, 70-летний мужчина, умер по дороге в больницу», — заявили в ведомстве.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Установлено, что в момент ДТП погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
