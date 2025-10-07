Психолог дала совет о том, как справиться с осенней хандрой

Осенью у многих россиян наблюдается снижение настроения, раздражительность и усталость. Чтобы снизить дискомфорт в переходный сезон рекомендуется ежедневно гулять не менее 30-60 минут и поддерживать регулярную физическую активность. Об этом URA.RU рассказала в психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Мороз.
«Для профилактики осенней хандры важно каждый день находить время для прогулок, особенно в первой половине дня», — сказала психолог. Она добавила, что рекомендуется сохранять физическую активность: не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю.
Отмечается, что если нет возможности выйти, то можно использовать лампы для светотерапии, которые имитируют солнечный свет и помогают повысить уровень серотонина. Важно также уделять внимание полноценному питанию — для этого можно использовать метод «гарвардской тарелки», когда половину объема каждого приема пищи составляют овощи и зелень, четверть — белковые продукты, еще четверть — сложные углеводы.
