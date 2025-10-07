Пермский бизнесмен четыре года умышленно не платил зарплату работнику

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который несколько лет не выплачивал зарплату своему работнику. Общая сумма долга превысила 2,6 миллиона рублей, сообщает региональное следственное управление.
«Следственный отдел по Дзержинскому району Перми возбудил уголовное дело в отношении местного предпринимателя по статье о полной невыплате заработной платы. По данным следствия, с сентября 2021 года по апрель 2025 года бизнесмен, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивал зарплату своему работнику, а также другие положенные законом выплаты. Общая сумма долга составила не менее 2,6 млн рублей», — говорится в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю.
Предприниматель не признал свою вину и не возместил причиненный ущерб. В настоящее время следователь продолжает проводить комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Пермском крае уже фиксировались случаи нарушения трудовых прав работников: в 2025 году суд обязал предпринимателя выплатить портному более 50 тысяч рублей за заниженную зарплату и отсутствие отпуска, а региональная Госинспекция труда выявила 11 подобных жалоб, что привело к штрафам для нескольких организаций.
