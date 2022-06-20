В Перми на рестораторов завели уголовное дело о невыплате зарплат

СКР возбудил дела против владельцев «Фобошной», «Покешной» и «Рынка еды» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи СУ СКР по Пермском краю возбудили уголовные дела в отношении учредителей пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды». Причиной стала длительная невыплата сотрудникам заведений заработной платы, рассказали в СКР.

«Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По данным следствия, с октября 2021 года до марта 2022 года, индивидуальный предприниматель, свыше двух месяцев, в полном объеме, не выплачивал заработную плату 60 своим работникам, допустив задолженность в общей сумме более 2,1 миллиона рублей», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве URA.RU уточнили, что уголовных дела два — по одному на каждого учредителя кафе. В конце февраля URA.RU рассказывало, что сотрудники кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды» подали коллективные иски в трудовую инспекцию и прокуратуру — на тот момент им не платили деньги уже пять месяцев. Трудовая инспекция после своей проверки индивидуальных предпринимателей Зайцева А.А. и Ботова И.В. направила материалы дела в следственный комитет. Прокуратура в свою очередь обратилась в суд о взыскании задолженности и компенсации. Между тем, один из учредителей — Артем Зайцев — находится в СИЗО. Он в числе подозреваемых в торговле персональными данными россиян в интернете.

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